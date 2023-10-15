ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Болгария
Складские помещения
Склады с бассейном в Болгарии
коммерческая недвижимость
184
рестораны
9
отели
14
офисы
11
инвестиционная недвижимость
10
магазины
14
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
187 м²
€190,000
Рекомендовать
Коммерческая
Pancharevo, Болгария
4 000 м²
Bestay Property представляет три комбинированных инвестиционных участка в районе Камбаните, …
€1,21 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Бургас, Болгария
3 470 м²
#29260244 A plot of land is offered in Pomorie in the area of Kosharite for the construction…
€983,000
Рекомендовать
Офис
Бургасская область, Болгария
€13,600
Рекомендовать
Склад 6 комнат с парковка, с Онлайн-показ
Тырговиштская область, Болгария
6
754 м²
2
Продается склад 754 кв.м застроенной площади с участком 2084 кв.м. в тарговиште IBG Real Es…
€290,515
Рекомендовать
Коммерческая
Бургас, Болгария
336 м²
#31041694A plot of land is offered for sale in Izvorite village, town of Izvorite. Burgas .P…
€16,700
Рекомендовать
Коммерческая
Obzor, Болгария
5 208 м²
#30562658We offer a plot of land on the first line of the sea in Sofia. Review, General. Nes…
€231,500
Рекомендовать
Коммерческая 28 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Smolian, Болгария
28
28
3 034 м²
Мы представляем просторный и полностью меблированный отель "Narechenski Springs". Находится …
€323,375
Рекомендовать
Магазин
София, Болгария
700 м²
€730,000
Рекомендовать
Офис с ванной
Витоша, Болгария
401 м²
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
€501,250
Рекомендовать
Коммерческая
Ravda, Болгария
3 499 м²
#30837900We offer a plot of land, which is located on the main road between Nessebar and Rav…
€272,500
Рекомендовать
Коммерческая
Солнечный берег, Болгария
1 228 м²
We offer for sale beautiful land plots in regulation in the village of Kosharitsa.Cost of ea…
€72,300
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL