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Магазины в Витоша, Болгария

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин в Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
Площадь 392 м²
Количество этажей 1
DREAM WISHEN REALSES Большой магазин для общения в Manastirski Livadi. Отдельный сайт с боль…
€705,600
Магазин в Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
Площадь 52 м²
€27,000
Realting.com
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