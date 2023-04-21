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Продажа офисных помещений в Витоша, Болгария

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2 объекта найдено
Офис в Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
401 м²
€ 501,250
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
Офис в Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
368 м²
€ 460,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
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