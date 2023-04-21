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Коммерческая недвижимость в Витоша, Болгария

4 объекта найдено
Коммерческая в Витоша, Болгария
Коммерческая
Витоша, Болгария
122 м²
€ 195,000
Bestay Property предлагает вам на продажу коммерческое помещение, подходящее для магазина, о…
Коммерческая в Витоша, Болгария
Коммерческая
Витоша, Болгария
1 200 м²
€ 1,560,000
Bestay Property предлагает уникальное четырехэтажное бутик-здание с разрешением на использов…
Офис в Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
401 м²
€ 501,250
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
Офис в Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
368 м²
€ 460,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
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