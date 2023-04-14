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Купить отель в Варненская область, Болгария

Варна
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1 объект найдено
Отель 20 комнатв Чайка, Болгария
Отель 20 комнат
Чайка, Болгария
20 Количество комнат 2 000 м²
€ 1,000,000
Продажа рабочего бизнеса - отель Населенный пункт: Евксиноград, Варна, Болгария Площадь: 2…

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

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