Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Варненская область

Купить коммерческую недвижимость в Варненская область, Болгария

Dolni Chiflik
1
Бяла
1
Варна
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Solnik, Болгария
Коммерческая
Solnik, Болгария
8 000 м²
€ 59,584
#29374906 Land is offered for housing construction or for investment in the village of Solni…
Коммерческаяв Byala, Болгария
Коммерческая
Byala, Болгария
2 303 м²
€ 264,600
We offer for sale a unique land for construction in the city of Byala, 50 m from the sea! Wi…
Отель 20 комнатв Чайка, Болгария
Отель 20 комнат
Чайка, Болгария
20 Количество комнат 2 000 м²
€ 1,000,000
Продажа рабочего бизнеса - отель Населенный пункт: Евксиноград, Варна, Болгария Площадь: 2…

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти