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Купить склад в Тырговиштская область, Болгария

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1 объект найдено
Склад 6 комнатв Тырговиштская область, Болгария
Склад 6 комнат
Тырговиштская область, Болгария
6 Количество комнат 754 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Продается склад 754 кв.м застроенной площади с участком 2084 кв.м. в тарговиште IBG Real Es…
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