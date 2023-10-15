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Коммерческая недвижимость с бассейном в Болгарии

Nesebar
71
Софийская область
41
Район Софии (Столична)
39
Святой Влас
17
Поморие
14
София
14
Благоевградская область
6
Витоша
6
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5 объектов найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Солнечный берег, Болгария
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Солнечный берег, Болгария
Площадь 19 010 м²
ОписаниеПродажа Гостиничного комплекса 4* с аквапарком у моря в Болгарии, 20 млн €!Месторасп…
€20,00 млн
Коммерческая 37 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Strajitsa, Болгария
Коммерческая 37 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Strajitsa, Болгария
Количество спален 37
Кол-во ванных комнат 37
Площадь 4 400 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный отель Apart-hotel в Балчике, Болгария. …
€2,48 млн
Коммерческая 50 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Bansko, Болгария
Коммерческая 50 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Bansko, Болгария
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 4 457 м²
Bestay Property presents the fully furnished and luxury Hotel “Mountain Dream”. Nestled bene…
€2,75 млн
Коммерческая 76 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Pamporovo, Болгария
Коммерческая 76 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Pamporovo, Болгария
Количество спален 76
Кол-во ванных комнат 76
Площадь 2 008 м²
Bestay Property представляет выдающуюся коммерческую недвижимость - гостиничный комплекс, ра…
€820,000
Коммерческая 125 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Bansko, Болгария
Коммерческая 125 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Bansko, Болгария
Количество спален 125
Кол-во ванных комнат 125
Площадь 10 453 м²
Bestay Property представляет полностью меблированную и роскошную коммерческую недвижимость: …
€4,38 млн

Типы недвижимости в Болгарии

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