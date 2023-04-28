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Инвестиционная недвижимость в Святой Влас, Болгария

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Святой Влас, Болгария
Инвестиционная
Святой Влас, Болгария
2 200 м²
€ 1,500,000
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
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