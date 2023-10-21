ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Болгария
Sredets
Гостиницы, отели
Отели в Sredets, Болгария
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Несебр, Болгария
170 м²
1
#30986416 Room 170 sq. m. in new NessebarPrice: 94500 euroLocality: CENTER OF NESSEBARTotal …
€94,500
Рекомендовать
Коммерческая
Бургас, Болгария
1 284 м²
#31117208Available for sale a plot of land regulated in G.K.. Copper mine, Fr. Burgas .Price…
€171,200
Рекомендовать
Магазин
Изгрев, Болгария
60 м²
€64,927
Рекомендовать
Коммерческая
Karnobat, Болгария
825 м²
1
ID 31800024A commercial warehouse with good transport accessibility is offered.Cost: 212 000…
€212,000
Рекомендовать
Инвестиционная под аренду
Несебр, Болгария
30 м²
Продается в хорошие руки разработанный вело-прокат и вело-магазин в курортном комплексе Со…
€12,985
Рекомендовать
Отель 10 спален с ванной
Ravda, Болгария
13
13
1 130 м²
Агентство недвижимости КВАДРАТ предлагает на продажу небольшой семейный отель, удобно расп…
€420,000
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Obzor, Болгария
5
729 м²
ID 31454476Sports and wellness center and 3 parking spaces in a beautiful complex on the fir…
€393,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с гаражом
Mitrovtsi, Болгария
1 457 м²
Bestay Property presents a furniture manufacturing company in the village of Mitrovtsi in Mo…
€546,870
Рекомендовать
Коммерческая 125 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Bansko, Болгария
125
125
10 453 м²
Bestay Property представляет полностью меблированную и роскошную коммерческую недвижимость: …
€4,35 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Возраждане, Болгария
402 м²
Bestay Property presents a regulated land with an area of 402 m², located Sofia – City, on a…
€646,300
Рекомендовать
Коммерческая
Бургас, Болгария
2 193 м²
#31123678Available for sale a plot of land regulated in G.K.. Copper mine, Fr. Burgas .Price…
€293,900
Рекомендовать
Коммерческая
Бургас, Болгария
3 470 м²
#29260244 A plot of land is offered in Pomorie in the area of Kosharite for the construction…
€983,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL