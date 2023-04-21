Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Бургасская область
Созополь
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Созополь, Болгария
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Balchik, Болгария
1 500 м²
€ 32,781
#26509864 We offer for sale a plot of land in the regulation in the villa area near Balchik,…
Коммерческая
Laka, Болгария
3 000 м²
€ 52,920
ID 30377448We offer 12 plots of land near the village of Kableshkovo, region.Burgas:1. Agric…
Магазин
Солнечный берег, Болгария
150 м²
Количество этажей 1
€ 190,518
Магазин и кафе рядом с пляжем и аквапарком Action на Солнечном берегу IBG Real Estates рада…
Коммерческая
Ruse, Болгария
660 м²
Количество этажей 1
€ 166,092
Большие промышленные помещения в Русе IBC Real Estate продает промышленное помещение общей …
Коммерческая
Бургас, Болгария
1 284 м²
€ 168,756
#31117208Available for sale a plot of land regulated in G.K.. Copper mine, Fr. Burgas .Price…
Инвестиционная
Tsarevo, Болгария
€ 51,900
Коммерческая 5 спален
Солнечный берег, Болгария
520 м²
2 Этаж
€ 524,888
#27724546 We offer a two-storey office building in the center of Sunny Beach resort, Burgas …
Коммерческая
Несебр, Болгария
170 м²
1 Этаж
€ 92,120
#30986416 Room 170 sq. m. in new NessebarPrice: 94000 euroLocality: CENTER OF NESSEBARTotal …
Инвестиционная
Obzor, Болгария
€ 1,250,000
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат
36 м²
€ 35,093
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
305 м²
€ 138,000
# 31170046We offer for sale a beautiful plot of land in regulation in the center of St. Vlas…
Коммерческая
Софийская область, Болгария
521 м²
€ 245,985
Bestay Property представляет коммерческую собственность, частный офис - этаж в административ…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты