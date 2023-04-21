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Коммерческая недвижимость в Созополь, Болгария

Chernomorets
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2 объекта найдено
Коммерческая 14 комнат в Chernomorets, Болгария
Коммерческая 14 комнат
Chernomorets, Болгария
14 Количество комнат 750 м² Количество этажей 4
€ 435,000
Семейный отель с рестораном на продажу в Черноморецском морском курорте, 600 м до пляжа IBG…
Коммерческая в Atiya, Болгария
Коммерческая
Atiya, Болгария
€ 31,200
#27108530 We offer a regulated plot of land in the vilna zone of Outer Cheshma, above Smokin…
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