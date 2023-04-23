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Продажа офисных помещений в София, Болгария

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6 объектов найдено
Офис в София, Болгария
Офис
София, Болгария
310 м² Количество этажей 4
€ 742,760
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
Офис 5 комнат в София, Болгария
Офис 5 комнат
София, Болгария
5 Количество комнат 260 м²
€ 300,000
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 36 м²
€ 35,093
Офис 2 комнаты в София, Болгария
Офис 2 комнаты
София, Болгария
2 Количество комнат 67 м²
€ 63,280
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 59 м²
€ 56,307
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 100 м²
€ 57,500
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