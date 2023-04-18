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Купить инвестиционная недвижимость в София, Болгария

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1 объект найдено
Инвестиционнаяв София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
55 м²
€ 35,000

Параметры недвижимости в София, Болгария

недорогая
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