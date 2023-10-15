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Коммерческая недвижимость в Софийская область, Болгария

Район Софии (Столична)
39
София
14
Витоша
6
Изгрев
5
Lozenec
3
Слатина
3
41 объект найдено
Коммерческая 6 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением в Lozenec, Болгария
Коммерческая 6 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением
Lozenec, Болгария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Bestay Property presents an office with a built-up are of 280 sq.m. in Lozenets district, fu…
€500,000
Коммерческая 7 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением в Lozenec, Болгария
Коммерческая 7 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением
Lozenec, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Bestay Property presents for sale or rent a luxuriously furnished and equipped office with a…
€2,00 млн
Коммерческая в Витоша, Болгария
Коммерческая
Витоша, Болгария
Площадь 7 600 м²
Bestay Property presents a commercial land with strategic location next to the Business Park…
€2,80 млн
Магазин в Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
Площадь 392 м²
Количество этажей 1
DREAM WISHEN REALSES Большой магазин для общения в Manastirski Livadi. Отдельный сайт с боль…
€705,600
Офис в Lozenec, Болгария
Офис
Lozenec, Болгария
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
€742,760
Магазин с парковкой в София, Болгария
Магазин с парковкой
София, Болгария
Площадь 1 350 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
€3,00 млн
Офис с охраной в София, Болгария
Офис с охраной
София, Болгария
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Офис на продажу в коммуникативном месте рядом со станцией метро, о…
€51,000
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 107 м²
Количество этажей 8
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
€149,000
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Изгрев, Болгария
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
Площадь 4 000 м²
Bestay Property offers a residential building in the district of Dianabad, Sofia. The proper…
€3,30 млн
Коммерческая в Pancharevo, Болгария
Коммерческая
Pancharevo, Болгария
Площадь 4 000 м²
Bestay Property представляет три комбинированных инвестиционных участка в районе Камбаните, …
€1,20 млн
Коммерческая в Район Софии (Столична), Болгария
Коммерческая
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 867 м²
Престижный участок земли по выгодной цене, расположенный на бульваре Брюсселя. возле аэропор…
€2,50 млн
Коммерческая в Банкя, Болгария
Коммерческая
Банкя, Болгария
Площадь 24 100 м²
 Bestay Property presents a great investment opportunity at a reasonable price located in Ba…
Цена по запросу
Коммерческая в Район Софии (Столична), Болгария
Коммерческая
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 252 м²
Bestay Property представляет регулируемую землю площадью 4252 м ², расположенную в Софии, Ис…
€2,50 млн
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Площадь 650 м²
Bestay Property представляет коммерческую недвижимость (здание), недалеко от центра Симеонов…
€750,000
Коммерческая в Dolna Bania, Болгария
Коммерческая
Dolna Bania, Болгария
Площадь 9 300 м²
Bestay Property представляет последний оставшийся инвестиционный участок между полем для гол…
€576,600
Коммерческая в Возраждане, Болгария
Коммерческая
Возраждане, Болгария
Площадь 402 м²
Bestay Property presents a regulated land with an area of 402 m², located Sofia – City, on a…
€650,000
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Район Софии (Столична), Болгария
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 737 м²
Bestay Property представляет объект для офиса или магазина, который расположен на бульваре "…
€1,20 млн
Отель с ванной в София, Болгария
Отель с ванной
София, Болгария
Площадь 1 260 м²
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
€2,60 млн
Отель 11 комнат в Район Софии (Столична), Болгария
Отель 11 комнат
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 11
Площадь 1 400 м²
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hot…
€949,999
Склад в Вробница, Болгария
Склад
Вробница, Болгария
Площадь 2 500 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…
€1,58 млн
Офис с ванной в Витоша, Болгария
Офис с ванной
Витоша, Болгария
Площадь 401 м²
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
€501,250
Офис с ванной в Витоша, Болгария
Офис с ванной
Витоша, Болгария
Площадь 368 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
€460,000
Коммерческая в Изгрев, Болгария
Коммерческая
Изгрев, Болгария
Площадь 723 м²
€1,05 млн
Офис 5 комнат с ванной в София, Болгария
Офис 5 комнат с ванной
София, Болгария
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
€300,000
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 60 м²
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
€74,940
Магазин в Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
Площадь 52 м²
€27,000
Ресторан, кафе в Изгрев, Болгария
Ресторан, кафе
Изгрев, Болгария
Площадь 1 000 м²
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
€500,000
Магазин в Изгрев, Болгария
Магазин
Изгрев, Болгария
Площадь 191 м²
€152,800
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ …
€24,900
Инвестиционная с Spalni в Borovets, Болгария
Инвестиционная с Spalni
Borovets, Болгария
Площадь 6 682 м²
Агентство недвижимости представляет инвестиционный сайт на курорте Солнечный берег. «Боров…
€1,69 млн

Типы недвижимости в Софийская область

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