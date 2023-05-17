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Склады в Район Софии (Столична), Болгария

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1 объект найдено
Склад в Voluiak, Болгария
Склад
Voluiak, Болгария
Площадь 2 500 м²
€ 1,575,000
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