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Магазины в Район Софии (Столична), Болгария

София
8
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8 объектов найдено
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 1 350 м²
€ 3,000,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 107 м²
Количество этажей 8
€ 149,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 60 м²
€ 74,940
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 52 м²
€ 27,000
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 191 м²
€ 152,800
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 60 м²
€ 65,000
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 123 м²
€ 117,325
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 700 м²
€ 730,000
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