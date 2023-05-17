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Кафе и рестораны в Район Софии (Столична), Болгария

София
3
Ресторан, кафе В архив
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 1 000 м²
€ 500,000
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 70 м²
€ 24,900
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к прод…
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 52 м²
€ 45,000
Ресторан, кафе в Район Софии (Столична), Болгария
Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 175 м²
€ 250,000
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