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Продажа офисных помещений в Район Софии (Столична), Болгария

София
6
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8 объектов найдено
Офис в София, Болгария
Офис
София, Болгария
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
€ 742,760
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
Офис в Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
Площадь 401 м²
€ 501,250
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
Офис в Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
Площадь 368 м²
€ 460,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
Офис 5 комнат в София, Болгария
Офис 5 комнат
София, Болгария
Комнаты 5
Площадь 260 м²
€ 300,000
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€ 35,093
Офис 2 комнаты в София, Болгария
Офис 2 комнаты
София, Болгария
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€ 63,280
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 59 м²
€ 56,307
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 100 м²
€ 57,500
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