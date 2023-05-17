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Болгария
Софийская область
Район Софии (Столична)
Офисы
Продажа офисных помещений в Район Софии (Столична), Болгария
София
6
Офис
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8 объектов найдено
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Офис
София, Болгария
310 м²
4
€ 742,760
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
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Офис
Витоша, Болгария
401 м²
€ 501,250
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
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Офис
Витоша, Болгария
368 м²
€ 460,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
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Офис 5 комнат
София, Болгария
5
260 м²
€ 300,000
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
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Офис 1 комната
София, Болгария
1
36 м²
€ 35,093
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Офис 2 комнаты
София, Болгария
2
67 м²
€ 63,280
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Офис 1 комната
София, Болгария
1
59 м²
€ 56,307
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Офис 1 комната
София, Болгария
1
100 м²
€ 57,500
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