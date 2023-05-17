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Отели в Район Софии (Столична), Болгария

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2 объекта найдено
Отель в София, Болгария
Отель
София, Болгария
Площадь 1 260 м²
€ 2,600,000
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
Отель 11 комнат в София, Болгария
Отель 11 комнат
София, Болгария
Комнаты 11
Площадь 1 400 м²
€ 949,999
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hot…
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