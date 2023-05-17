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Коммерческая недвижимость в Район Софии (Столична), Болгария

София
22
Витоша
4
29 объектов найдено
Офис в София, Болгария
Офис
София, Болгария
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
€ 742,760
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
Коммерческая в Витоша, Болгария
Коммерческая
Витоша, Болгария
Площадь 122 м²
€ 195,000
Bestay Property предлагает вам на продажу коммерческое помещение, подходящее для магазина, о…
Коммерческая в Витоша, Болгария
Коммерческая
Витоша, Болгария
Площадь 1 200 м²
€ 1,560,000
Bestay Property предлагает уникальное четырехэтажное бутик-здание с разрешением на использов…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 1 350 м²
€ 3,000,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 107 м²
Количество этажей 8
€ 149,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
Коммерческая в Изгрев, Болгария
Коммерческая
Изгрев, Болгария
Площадь 4 000 м²
€ 3,300,000
Bestay Property offers a residential building in the district of Dianabad, Sofia. The proper…
Отель в София, Болгария
Отель
София, Болгария
Площадь 1 260 м²
€ 2,600,000
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
Отель 11 комнат в София, Болгария
Отель 11 комнат
София, Болгария
Комнаты 11
Площадь 1 400 м²
€ 949,999
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hot…
Склад в Voluiak, Болгария
Склад
Voluiak, Болгария
Площадь 2 500 м²
€ 1,575,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…
Офис в Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
Площадь 401 м²
€ 501,250
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
Коммерческая в София, Болгария
Коммерческая
София, Болгария
Площадь 723 м²
€ 1,050,000
Офис в Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
Площадь 368 м²
€ 460,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
Офис 5 комнат в София, Болгария
Офис 5 комнат
София, Болгария
Комнаты 5
Площадь 260 м²
€ 300,000
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 60 м²
€ 74,940
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 52 м²
€ 27,000
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 1 000 м²
€ 500,000
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 70 м²
€ 24,900
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к прод…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 191 м²
€ 152,800
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 52 м²
€ 45,000
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€ 35,093
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 59 м²
€ 56,307
Офис 2 комнаты в София, Болгария
Офис 2 комнаты
София, Болгария
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€ 63,280
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 60 м²
€ 65,000
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 123 м²
€ 117,325
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 700 м²
€ 730,000
Инвестиционная в София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
Площадь 55 м²
€ 35,000
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 100 м²
€ 57,500
Ресторан, кафе в Район Софии (Столична), Болгария
Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 175 м²
€ 250,000
Коммерческая в София, Болгария
Коммерческая
София, Болгария
Площадь 276 м²
€ 330,000
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