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Купить склад в Софии, Болгария

Sofia City
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1 объект найдено
Складв Voluiak, Болгария
Склад
Voluiak, Болгария
2 500 м²
€ 1,575,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

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