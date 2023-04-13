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Купить магазин в Софии, Болгария

Sofia City
9
София
8
Витоша
1
Магазин В архив
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9 объектов найдено
Магазинв Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
392 м² Количество этажей 1
€ 705,600
DREAM WISHEN REALSES Большой магазин для общения в Manastirski Livadi. Отдельный сайт с боль…
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
1 350 м²
€ 3,000,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
107 м² Количество этажей 8
€ 149,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
60 м²
€ 74,940
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
52 м²
€ 27,000
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
191 м²
€ 152,800
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
60 м²
€ 65,000
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
123 м²
€ 117,325
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
700 м²
€ 730,000

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

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