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Купить ресторан в Софии, Болгария

Sofia City
4
София
3
Ovcha kupel
1
Ресторан, кафе В архив
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5 объектов найдено
Ресторан, кафев Софийская область, Болгария
Ресторан, кафе
Софийская область, Болгария
68 м²
€ 76,000
Bestay Property представляет свойство типа кафе. Находится на ул. Солун, в живой зоне с множ…
Ресторан, кафев София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
1 000 м²
€ 500,000
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
Ресторан, кафев София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
70 м²
€ 24,900
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к прод…
Ресторан, кафев София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
52 м²
€ 45,000
Ресторан, кафев Sofia City, Болгария
Ресторан, кафе
Sofia City, Болгария
175 м²
€ 250,000

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

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