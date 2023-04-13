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Купить инвестиционная недвижимость в Софии, Болгария

Sofia City
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София
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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 3 спальнив Софийская область, Болгария
Инвестиционная 3 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат 134 м²
€ 250,000
The apartment is located on Str. Paris – a prestigious and peaceful area in the center of th…
Инвестиционнаяв София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
55 м²
€ 35,000

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

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