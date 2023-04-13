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Realting.com
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Софийская область
Купить коммерческую недвижимость в Софии, Болгария
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44 объекта найдено
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Магазин
Витоша, Болгария
392 м²
Количество этажей 1
€ 705,600
DREAM WISHEN REALSES Большой магазин для общения в Manastirski Livadi. Отдельный сайт с боль…
Офис
София, Болгария
310 м²
Количество этажей 4
€ 742,760
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
Коммерческая
Витоша, Болгария
122 м²
€ 195,000
Bestay Property предлагает вам на продажу коммерческое помещение, подходящее для магазина, о…
Коммерческая
Витоша, Болгария
1 200 м²
€ 1,560,000
Bestay Property предлагает уникальное четырехэтажное бутик-здание с разрешением на использов…
Магазин
София, Болгария
1 350 м²
€ 3,000,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
Офис
София, Болгария
46 м²
4/6 Этаж
€ 51,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Офис на продажу в коммуникативном месте рядом со станцией метро, о…
Магазин
София, Болгария
107 м²
Количество этажей 8
€ 149,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
Коммерческая
Изгрев, Болгария
4 000 м²
€ 3,300,000
Bestay Property offers a residential building in the district of Dianabad, Sofia. The proper…
Коммерческая 13 спален
Горубляне, Болгария
8 ванных комнат
892 м²
€ 730,000
Bestay Property предлагает жилой дом (приглашенный дом) на продажу в Панчарево, София. Недви…
Офис
Бояна, Болгария
171 м²
€ 1,500
Bestay Property presents an office for rent, located on the first ground floor, to the right…
Коммерческая
Ablanitsa, Болгария
7 963 м²
€ 141,250
Bestay Property представляет коммерческую собственность (кооперативную ферму), расположенную…
Коммерческая
Pancharevo, Болгария
2 220 м²
€ 100,000
Bestay Property presents two combined investment plots for construction of a complex of hous…
Коммерческая
Горубляне, Болгария
4 000 м²
€ 1,200,000
Bestay Property представляет три комбинированных инвестиционных участка в районе Камбаните, …
Коммерческая
Слатина, Болгария
4 867 м²
€ 4,200,000
Престижный участок земли по выгодной цене, расположенный на бульваре Брюсселя. возле аэропор…
Коммерческая
Слатина, Болгария
4 252 м²
€ 2,500,000
Bestay Property представляет регулируемую землю площадью 4252 м ², расположенную в Софии, Ис…
Ресторан, кафе
Софийская область, Болгария
68 м²
€ 76,000
Bestay Property представляет свойство типа кафе. Находится на ул. Солун, в живой зоне с множ…
Коммерческая
Софийская область, Болгария
3 380 м²
€ 15,000,000
Bestay Property представляет эксклюзивное инвестиционное здание в престижном идеальном центр…
Коммерческая
Софийская область, Болгария
650 м²
€ 650,000
Bestay Property представляет коммерческую недвижимость (здание), недалеко от центра Симеонов…
Коммерческая
Софийская область, Болгария
521 м²
€ 265,000
Bestay Property представляет коммерческую собственность, частный офис - этаж в административ…
Коммерческая
Momin Prokhod, Болгария
9 300 м²
€ 576,600
Bestay Property представляет последний оставшийся инвестиционный участок между полем для гол…
Инвестиционная 3 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат
134 м²
€ 250,000
The apartment is located on Str. Paris – a prestigious and peaceful area in the center of th…
Отель
София, Болгария
1 260 м²
€ 2,600,000
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
Отель 11 комнат
София, Болгария
11 Количество комнат
1 400 м²
€ 949,999
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hot…
Склад
Voluiak, Болгария
2 500 м²
€ 1,575,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…
Офис
Витоша, Болгария
401 м²
€ 501,250
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
Офис
Витоша, Болгария
368 м²
€ 460,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
Коммерческая
София, Болгария
723 м²
€ 1,050,000
Офис 5 комнат
София, Болгария
5 Количество комнат
260 м²
€ 300,000
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
Магазин
София, Болгария
60 м²
€ 74,940
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
Магазин
София, Болгария
52 м²
€ 27,000
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