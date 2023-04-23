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Коммерческая недвижимость в София, Болгария

22 объекта найдено
Офис в София, Болгария
Офис
София, Болгария
310 м² Количество этажей 4
€ 742,760
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
1 350 м²
€ 3,000,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
107 м² Количество этажей 8
€ 149,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
Отель в София, Болгария
Отель
София, Болгария
1 260 м²
€ 2,600,000
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
Отель 11 комнат в София, Болгария
Отель 11 комнат
София, Болгария
11 Количество комнат 1 400 м²
€ 949,999
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hot…
Коммерческая в София, Болгария
Коммерческая
София, Болгария
723 м²
€ 1,050,000
Офис 5 комнат в София, Болгария
Офис 5 комнат
София, Болгария
5 Количество комнат 260 м²
€ 300,000
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
60 м²
€ 74,940
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
52 м²
€ 27,000
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
1 000 м²
€ 500,000
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
191 м²
€ 152,800
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
70 м²
€ 24,900
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к прод…
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
52 м²
€ 45,000
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
60 м²
€ 65,000
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
123 м²
€ 117,325
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 36 м²
€ 35,093
Офис 2 комнаты в София, Болгария
Офис 2 комнаты
София, Болгария
2 Количество комнат 67 м²
€ 63,280
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 59 м²
€ 56,307
Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
700 м²
€ 730,000
Инвестиционная в София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
55 м²
€ 35,000
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 100 м²
€ 57,500
Коммерческая в София, Болгария
Коммерческая
София, Болгария
276 м²
€ 330,000
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