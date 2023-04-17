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Купить инвестиционная недвижимость в Смолянская область, Болгария

Smolian
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Смолян
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Pamporovo, Болгария
Инвестиционная
Pamporovo, Болгария
5 661 м²
€ 2,000,000
КОМПЛЕКС ОТДЬIХА „БАРКО-ПАМПОРОВО” Курортный комплекс Пампорово создан в 193…

Параметры недвижимости в Смолянская область, Болгария

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