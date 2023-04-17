Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Смолянская область
  4. Гостиницы, отели

Купить отель в Смолянская область, Болгария

Devin
1
Smolian
1
Смолян
1
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 17 комнатв Devin, Болгария
Отель 17 комнат
Devin, Болгария
17 Количество комнат 700 м²
€ 400,000
Агентство Квадрат продает отель, расположенный в тихом районе Девин. Это хорошая возможнос…

Параметры недвижимости в Смолянская область, Болгария

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти