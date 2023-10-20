Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Болгария
  4. Smolian

Коммерческая недвижимость в Smolian, Болгария

Смолян
4
4 объекта найдено
Коммерческая 28 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Smolian, Болгария
Коммерческая 28 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Smolian, Болгария
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 3 034 м²
Мы представляем просторный и полностью меблированный отель "Narechenski Springs". Находится …
€320,000
Коммерческая 76 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Pamporovo, Болгария
Коммерческая 76 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Pamporovo, Болгария
Количество спален 76
Кол-во ванных комнат 76
Площадь 2 008 м²
Bestay Property представляет выдающуюся коммерческую недвижимость - гостиничный комплекс, ра…
€820,000
Отель 17 комнат с ванной в Devin, Болгария
Отель 17 комнат с ванной
Devin, Болгария
Комнаты 17
Площадь 700 м²
Агентство Квадрат продает отель, расположенный в тихом районе Девин. Это хорошая возможнос…
€400,000
Инвестиционная с Spalni в Pamporovo, Болгария
Инвестиционная с Spalni
Pamporovo, Болгария
Площадь 5 661 м²
КОМПЛЕКС ОТДЬIХА „БАРКО-ПАМПОРОВО” Курортный комплекс Пампорово создан в 1933 году, он р…
€2,00 млн
Realting.com
Перейти