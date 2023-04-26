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Инвестиционная недвижимость в Samokov, Болгария

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Borovets, Болгария
Инвестиционная
Borovets, Болгария
6 682 м²
€ 1,690,000
Агентство недвижимости представляет инвестиционный сайт на курорте Солнечный берег. «…
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