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Коммерческая недвижимость в Русенская область, Болгария

Ruse
2
Dve Mogili
1
3 объекта найдено
Коммерческая 8 комнат в Dve Mogili, Болгария
Коммерческая 8 комнат
Dve Mogili, Болгария
8 Количество комнат 1 400 м² Количество этажей 3
€ 75,000
Два здания и большой участок земли возле Русе IBG Real Estates рада предложить эту недвижим…
Коммерческая 4 комнаты в Ruse, Болгария
Коммерческая 4 комнаты
Ruse, Болгария
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 165,900
Большие промышленные помещения в городе Русе IBG Real Estate рада предложить эту промышленн…
Коммерческая в Ruse, Болгария
Коммерческая
Ruse, Болгария
660 м² Количество этажей 1
€ 170,000
Большие промышленные помещения в Русе IBC Real Estate продает промышленное помещение общей …
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