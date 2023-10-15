Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Болгария
  4. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны с бассейном в Болгарии

Бургасская область
5
Район Софии (Столична)
4
Софийская область
4
Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин в Бургасская область, Болгария
Магазин
Бургасская область, Болгария
€239,000
Отель 12 спален с лифтом, с подвалом, с пирсом в Солнечный берег, Болгария
Отель 12 спален с лифтом, с подвалом, с пирсом
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 112 м²
€839,000
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ …
€24,900
Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 7 146 м²
#29844158Land plot in agricultural status, Sveti Vlas, BulgariaPrice: 616,600 eurosLocation:…
€616,600
Коммерческая в Бургас, Болгария
Коммерческая
Бургас, Болгария
Площадь 1 285 м²
#31121796Available for sale a plot of land regulated in G.K.. Copper mine, Fr. Burgas .Price…
€172,200
Коммерческая в Obzor, Болгария
Коммерческая
Obzor, Болгария
Площадь 857 м²
Этаж 1
ID 31662580We offer for sale a restaurant, a bar, a shop and 5 Parking spaces in a unique co…
€455,000
Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
Площадь 2 400 м²
ID 30950768It is offered for sale a beautiful plot of land in regulation in Tynkovo , Nesseb…
€66,400
Коммерческая в Balchik, Болгария
Коммерческая
Balchik, Болгария
Площадь 1 500 м²
#26509864 We offer for sale a plot of land in the regulation in the villa area near Balchik,…
€50,000
Склад в Вробница, Болгария
Склад
Вробница, Болгария
Площадь 2 500 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…
€1,57 млн
Коммерческая в Бургас, Болгария
Коммерческая
Бургас, Болгария
Площадь 2 193 м²
#31123678Available for sale a plot of land regulated in G.K.. Copper mine, Fr. Burgas .Price…
€293,900
Коммерческая в Primorsko, Болгария
Коммерческая
Primorsko, Болгария
Площадь 573 м²
Этаж -1
#28188892 A plot of land for housing construction is for sale in the center of Primorsko, Bu…
€85,950
Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 4 000 м²
#23864865 We offer for sale a beautiful land plot in the regulation in the village of Emona,…
€400,000

Типы недвижимости в Болгарии

коммерческая недвижимость
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти