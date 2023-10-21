ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Болгария
Приморско
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Приморско, Болгария
коммерческая недвижимость
4
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин с мебелью, с Онлайн-показ
Солнечный берег, Болгария
150 м²
1
Магазин и кафе рядом с пляжем и аквапарком Action на Солнечном берегу IBG Real Estates рада…
€197,164
Рекомендовать
Коммерческая
Солнечный берег, Болгария
630 м²
#29653638 We offer for sale a beautiful plot of land in regulation in the area of the West, …
€194,500
Рекомендовать
Офис 1 комната
Район Софии (Столична), Болгария
1
36 м²
€35,053
Рекомендовать
Коммерческая
Возраждане, Болгария
402 м²
Bestay Property presents a regulated land with an area of 402 m², located Sofia – City, on a…
€646,300
Рекомендовать
Коммерческая 20 комнат со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Balchik, Болгария
20
10
650 м²
1
Большой участок земли с 5 новострочными домами всего в 5 км от СЭО IBG Real Estates рада пр…
€283,108
Рекомендовать
Коммерческая
Бургас, Болгария
#31003480Available for sale a wonderful plot of land in the village. Source, Vol. Burgas .Pr…
€47,780
Рекомендовать
Коммерческая
Каблешково, Болгария
€750,000
Рекомендовать
Офис
Lozenec, Болгария
310 м²
4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
€741,922
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
358 м²
€220,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни с холодильником
Несебр, Болгария
2
169 м²
-1
Restaurant in Nessebar, 50 meters from the beach, BulgariaID 26687328Price: 220 000 eurosLoc…
€220,000
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением
Lozenec, Болгария
6
4
280 м²
Bestay Property presents an office with a built-up are of 280 sq.m. in Lozenets district, fu…
€497,154
Рекомендовать
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
530 м²
# 31152468We offer for sale a beautiful plot of land in regulation in Sveti Vlas,the area of…
€72,200
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL