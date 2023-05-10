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Кафе и рестораны в Поморие, Болгария

Ресторан, кафе В архив
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 170 м²
Этаж 1/6
€ 120,000
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 117 м²
Этаж 1/6
€ 90,000
Ресторан, кафе в Bata, Болгария
Ресторан, кафе
Bata, Болгария
Площадь 358 м²
€ 220,000
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