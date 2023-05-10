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17 объектов найдено
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Коммерческая
Каблешково, Болгария
5 495 м²
€ 36,600
Коммерческая
Tankovo, Болгария
20 003 м²
€ 55,500
Коммерческая
Tankovo, Болгария
2 400 м²
€ 106,500
Коммерческая 5 спален
Поморие, Болгария
5
900 м²
4
€ 855,000
Коммерческая
Tankovo, Болгария
3 000 м²
€ 33,500
Коммерческая
Goritsa, Болгария
1 000 м²
1
€ 26,500
Коммерческая
Laka, Болгария
3 000 м²
€ 54,000
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
170 м²
1/6
€ 120,000
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
117 м²
1/6
€ 90,000
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
4 400 м²
€ 23,000
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
6 000 м²
€ 46,100
Коммерческая
Bata, Болгария
3 000 м²
1
€ 690,000
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
3 000 м²
€ 23,000
Коммерческая
Poroy, Болгария
1 000 м²
€ 33,300
Коммерческая
Каблешково, Болгария
€ 750,000
Ресторан, кафе
Bata, Болгария
358 м²
€ 220,000
Отель 20 комнат
Поморие, Болгария
20
20 600 м²
€ 8,000,000
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