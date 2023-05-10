Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Поморие

Коммерческая недвижимость в Поморие, Болгария

Каблешково
6
Ахелой
3
17 объектов найдено
Коммерческая в Каблешково, Болгария
Коммерческая
Каблешково, Болгария
Площадь 5 495 м²
€ 36,600
Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
Площадь 20 003 м²
€ 55,500
Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
Площадь 2 400 м²
€ 106,500
Коммерческая 5 спален в Поморие, Болгария
Коммерческая 5 спален
Поморие, Болгария
Количество спален 5
Площадь 900 м²
Этаж 4
€ 855,000
Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
Площадь 3 000 м²
€ 33,500
Коммерческая в Goritsa, Болгария
Коммерческая
Goritsa, Болгария
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
€ 26,500
Коммерческая в Laka, Болгария
Коммерческая
Laka, Болгария
Площадь 3 000 м²
€ 54,000
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 170 м²
Этаж 1/6
€ 120,000
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 117 м²
Этаж 1/6
€ 90,000
Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 4 400 м²
€ 23,000
Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 6 000 м²
€ 46,100
Коммерческая в Bata, Болгария
Коммерческая
Bata, Болгария
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
€ 690,000
Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 3 000 м²
€ 23,000
Коммерческая в Poroy, Болгария
Коммерческая
Poroy, Болгария
Площадь 1 000 м²
€ 33,300
Коммерческая в Каблешково, Болгария
Коммерческая
Каблешково, Болгария
€ 750,000
Ресторан, кафе в Bata, Болгария
Ресторан, кафе
Bata, Болгария
Площадь 358 м²
€ 220,000
Отель 20 комнат в Поморие, Болгария
Отель 20 комнат
Поморие, Болгария
Комнаты 20
Площадь 20 600 м²
€ 8,000,000
Realting.com
Перейти