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Купить инвестиционная недвижимость в Пазарджикская область, Болгария

Koprivshtitsa
1
Pazardzik
1
Пазарджик
1
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Koprivshtitsa, Болгария
Инвестиционная
Koprivshtitsa, Болгария
€ 300,000
Дом Чолакова - произведение архитектуры эпохи Возрождения. Дом был построен до освобождени…

Параметры недвижимости в Пазарджикская область, Болгария

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