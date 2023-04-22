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Рестораны в Ovcha kupel, Болгария

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Sofia City, Болгария
Ресторан, кафе
Sofia City, Болгария
175 м²
€ 250,000
Realting.com
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