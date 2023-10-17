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Коммерческая недвижимость в Ovcha kupel, Болгария

1 объект найдено
Ресторан, кафе в Район Софии (Столична), Болгария
Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 175 м²
€250,000
Realting.com
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