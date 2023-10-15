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Продажа офисных помещений с бассейном в Болгарии

Район Софии (Столична)
9
Софийская область
9
София
5
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