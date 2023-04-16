Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Nesebar
  5. Obzor

Купить коммерческую недвижимость в Obzor, Болгария

4 объекта найдено
Коммерческаяв Obzor, Болгария
Коммерческая
Obzor, Болгария
5 208 м²
€ 226,870
#30562658We offer a plot of land on the first line of the sea in Sofia. Review, General. Nes…
Коммерческаяв Obzor, Болгария
Коммерческая
Obzor, Болгария
5 208 м² -1 Этаж
€ 226,870
ID 30562610We offer a plot of land on the first line of the sea in the city of Obzor, Burgas…
Коммерческаяв Obzor, Болгария
Коммерческая
Obzor, Болгария
659 м²
€ 71,540
#30576060 A plot of land is offered 500m from the sea in Obzor,659 sq.m.Price:73,300 euroThe…
Инвестиционнаяв Obzor, Болгария
Инвестиционная
Obzor, Болгария
€ 1,250,000
Realting.com
Перейти