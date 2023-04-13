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Купить магазин в Nesebar, Болгария

Несебр
3
Магазин В архив
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3 объекта найдено
Магазин 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Магазин 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Магазин / офис в центре Солнечного пляжа, комплекс Авеню IBG Real Estates рада предложить н…
Магазинв Солнечный берег, Болгария
Магазин
Солнечный берег, Болгария
150 м² Количество этажей 1
€ 195,000
Магазин и кафе рядом с пляжем и аквапарком Action на Солнечном берегу IBG Real Estates рада…
Магазинв Солнечный берег, Болгария
Магазин
Солнечный берег, Болгария
62 м²
€ 175,000

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

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