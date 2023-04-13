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Купить ресторан в Nesebar, Болгария

Несебр
4
Ресторан, кафе В архив
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5 объектов найдено
Ресторан, кафев Несебр, Болгария
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
187 м²
€ 190,000
Ресторан, кафев Солнечный берег, Болгария
Ресторан, кафе
Солнечный берег, Болгария
€ 331,243
Ресторан, кафев Kosharitsa, Болгария
Ресторан, кафе
Kosharitsa, Болгария
€ 85,157
Ресторан, кафев Несебр, Болгария
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
€ 138,000
Ресторан, кафев Солнечный берег, Болгария
Ресторан, кафе
Солнечный берег, Болгария
590 м²
€ 390,000

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

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