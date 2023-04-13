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Купить инвестиционная недвижимость в Nesebar, Болгария

Несебр
3
Obzor
1
Святой Влас
1
Инвестиционная В архив
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5 объектов найдено
Инвестиционнаяв Ravda, Болгария
Инвестиционная
Ravda, Болгария
33 м² 6 Этаж
€ 34,812
Новый комплекс апартаментов премиум-класса Marea Garden 2 находится в 5 минутах ходьбы от Це…
Инвестиционнаяв Obzor, Болгария
Инвестиционная
Obzor, Болгария
€ 1,250,000
Инвестиционнаяв Несебр, Болгария
Инвестиционная
Несебр, Болгария
2 627 м²
€ 1,250,000
Расположен  курортно-оздоровительной зоне г.Солнечный берег, с одной из сторон гранич…
Инвестиционнаяв Несебр, Болгария
Инвестиционная
Несебр, Болгария
30 м²
€ 13,000
Продается в хорошие руки разработанный вело-прокат и вело-магазин в курортном комплексе Со…
Инвестиционнаяв Святой Влас, Болгария
Инвестиционная
Святой Влас, Болгария
2 200 м²
€ 1,500,000
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

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