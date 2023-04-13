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Купить отель в Nesebar, Болгария

Несебр
6
Святой Влас
1
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7 объектов найдено
Отельв Ravda, Болгария
Отель
Ravda, Болгария
2 155 м² 5 Этаж
€ 1,250,000
Отель полностью меблирован и оснащен техникой. Вместимость отеля 100 мест, ресторан на 60 ме…
Отельв Ravda, Болгария
Отель
Ravda, Болгария
750 м² 4 Этаж
€ 640,000
Гостиница расположена в центре города Равда, всего в 300 метрах от Южного пляжа и есть сад с…
Отельв Солнечный берег, Болгария
Отель
Солнечный берег, Болгария
1 380 м² 5 Этаж
€ 840,000
Представляем Вашему вниманию предложение для успешного бизнеса — семейный отель с бистро на …
Отель 10 спаленв Ravda, Болгария
Отель 10 спален
Ravda, Болгария
13 Количество комнат 13 ванных комнат 1 130 м²
€ 420,000
Агентство недвижимости КВАДРАТ предлагает на продажу небольшой семейный отель, удобно расп…
Отель 19 комнатв Несебр, Болгария
Отель 19 комнат
Несебр, Болгария
19 Количество комнат 1 152 м²
€ 690,000
  Предлагаем на продажу готовый объект для успешного бизнеса! Уютная приветливая г…
Отельв Солнечный берег, Болгария
Отель
Солнечный берег, Болгария
3 336 м²
€ 2,000,000
TOP РАСПОЛОЖЕНИЕ !!! 100 м от пляжа! Агенство недвижимости КВАДРАТ представляет Вашему вни…
Отельв Святой Влас, Болгария
Отель
Святой Влас, Болгария
2 200 м²
€ 1,500,000
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

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