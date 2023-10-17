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Коммерческая недвижимость в Lozenec, Болгария

3 объекта найдено
Коммерческая 6 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением в Lozenec, Болгария
Коммерческая 6 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением
Lozenec, Болгария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Bestay Property presents an office with a built-up are of 280 sq.m. in Lozenets district, fu…
€500,000
Коммерческая 7 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением в Lozenec, Болгария
Коммерческая 7 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением
Lozenec, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Bestay Property presents for sale or rent a luxuriously furnished and equipped office with a…
€2,00 млн
Офис в Lozenec, Болгария
Офис
Lozenec, Болгария
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
€742,760
Realting.com
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