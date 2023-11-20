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Коммерческая недвижимость в Koprivshtitsa, Болгария

1 объект найдено
Инвестиционная с Spalni, с холодильником в Koprivshtitsa, Болгария
Инвестиционная с Spalni, с холодильником
Koprivshtitsa, Болгария
Дом Чолакова - произведение архитектуры эпохи Возрождения. Дом был построен до освобождени…
€300,000
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