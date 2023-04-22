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Коммерческая недвижимость в Kiten, Болгария

3 объекта найдено
Коммерческая в Lozenets, Болгария
Коммерческая
Lozenets, Болгария
700 м²
€ 54,488
#27875664 We offer a regulated plot of land in the villa area of Lozenets village, under con…
Отель 17 комнат в Kiten, Болгария
Отель 17 комнат
Kiten, Болгария
17 Количество комнат 1 098 м²
€ 720,000
Если вы хотите, когда вы откроете глаза, увидеть море и солнце, приходите к нам. Всего в 1…
Отель в Lozenets, Болгария
Отель
Lozenets, Болгария
1 600 м²
€ 1,000,000
Realting.com
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