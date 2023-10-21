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Коммерческая недвижимость в Karnobat, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая в Karnobat, Болгария
Коммерческая
Karnobat, Болгария
Площадь 825 м²
Этаж 1
ID 31800024A commercial warehouse with good transport accessibility is offered.Cost: 212 000…
€212,000
Realting.com
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