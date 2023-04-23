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Продажа офисных помещений в Kameno, Болгария

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4 объекта найдено
Офис в Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
€ 93,500
Офис 1 спальня в Rusokastro, Болгария
Офис 1 спальня
Rusokastro, Болгария
94 м²
€ 910
Предлагаем в аренду новый склад с офисом в районе Победа, Бургас. Общая площадь составляет 9…
Офис в Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
Цена по запросу
Офис в Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
€ 13,600
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